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Происшествия | В Пензенской области пропала 17-летняя Марина Яненко из Лунина

27.09.2017|12:51
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В Пензенской области разыскивается 17-летняя Марина Федоровна Яненко, пропавшая без вести. 24 августа она вышла из дома в поселке Лунино и отправилась в Пензу.

На вид девушке 17 лет, ее рост 165-175 см, внешность цыганская, телосложение худощавое, волосы черные прямые, глаза темные.

В день исчезновения на Марине Яненко были черные куртка и брюки, коричневые босоножки. При себе у нее имелся черный рюкзак.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщите ее по телефонам межмуниципального отдела МВД России «Лунинский»: 8-(8412)-63-02-33, 8-(84161)-3-14-50, 3-11-59», - обратились к пензенцам сотрудники регионального УМВД РФ.

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Гость|27.09.2017 13:11|

penzainform.ru писал(a):

24 августа она вышла из дома в поселке Лунино и отправилась в Пензу
это получается уже месяц слишним не могут найти ?

Гость|27.09.2017 13:41|

Какой дикий взгляд. Дикая леди.

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