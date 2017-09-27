27.09.2017 | 12:51

В Пензенской области разыскивается 17-летняя Марина Федоровна Яненко, пропавшая без вести. 24 августа она вышла из дома в поселке Лунино и отправилась в Пензу.

На вид девушке 17 лет, ее рост 165-175 см, внешность цыганская, телосложение худощавое, волосы черные прямые, глаза темные.

В день исчезновения на Марине Яненко были черные куртка и брюки, коричневые босоножки. При себе у нее имелся черный рюкзак.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщите ее по телефонам межмуниципального отдела МВД России «Лунинский»: 8-(8412)-63-02-33, 8-(84161)-3-14-50, 3-11-59», - обратились к пензенцам сотрудники регионального УМВД РФ.