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Происшествия | На улице Калинина SsangYong врезался в Audi A6

27.09.2017|16:35
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На улице Калинина произошло серьезное ДТП. Ночью в припаркованную Audi A6 врезался автомобиль SsangYong. По пути он снес несколько деревьев, растущих вдоль проезжей части. Остановить машину смогла лишь световая опора.

Утром о пребывании на улице Калинина детища корейского автопрома напоминали лишь разбросанные на десятки метров запчасти. Саму машину увезли. По словам жителей дома № 104, удар был такой силы, что SsangYong разорвало на две части. В салоне находились три человека.

«Приезжали две скорых, а гаишники здесь были до половины четвертого утра. Видела, как заносили кого-то на носилках, а живой или нет - не знаю», - рассказала местная жительница.

«В результате аварии водитель и пассажиры SsangYong, женщина 1997 рождения и мужчина 1990 года рождения, осмотрены бригадой скорой помощи и были отпущены», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Следы ночной аварии видны даже на доме: запчасти от машин долетали до балкона второго этажа. Житель квартиры на первом по имени Олег в тот момент крепко спал. Утром мужчина не сразу понял что произошло.

«Посмотрел и увидел, что под машиной лежат деревья. Ураган что ли? Потом выглянул в окошко, увидел, что Audi стоит», - рассказал он.

Во всех обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

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Гость|27.09.2017 19:13|

penzainform.ru писал(a):

как заносили кого-то на носилках, а живой или нет - не знаю», - рассказала местная жительница.
Ну что ж ты не узнала то))) Как тяперячи уснёшь та Клавдья?

Гость|27.09.2017 19:17|

Наночь парковать машину на проезжей части небезопасно! Это как задний карман в брюках, называется "чужой".

Гость|27.09.2017 19:20|

В Саньё водило пьяный в саньё

Гость|27.09.2017 19:26|

Лучше бы эвакуировали!

Имя: Гость
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