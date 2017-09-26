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Происшествия | Житель Сурска напал на девочку, выбросившую мусор мимо бака

26.09.2017|16:58
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В Сурске Городищенского района школьница выбрасывала пакет с мусором в контейнер, но промахнулась, за что ее серьезно избил взрослый мужчина. После инцидента восьмилетняя девочка попала в местную больницу. Туда прибыли и сотрудники полиции. Они опросили ребенка. Ученица начальной школы рассказала, как все было.

«Подбежал к ребенку, схватил за шею и повалил на землю. Полицейские по горячим следам установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1975 года рождения», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Упавшую на асфальт девочку отбили прохожие. По неофициальной информации, напавший на ребенка мужчина следил за порядком на территории у мусорных баков.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - подытожила Ольга Евдокимова.

За этот год Сурск не первый раз попадает в сводку криминальных происшествий. Так, в конце февраля здесь было совершено зверское нападение на 10-летнего мальчика. Убийца нанес ребенку не менее 20 ножевых ранений. Школьник скончался на месте.

В конце августа в селе Вышелей Городищенского района жертвой неизвестного стрелка стала несовершеннолетняя. Она получила огнестрельное ранение в голову и руку.

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Гость|26.09.2017 18:55|

Таких мусорных контейнеров в Сурске отродясь не было. Снимали где поближе?

Гость|26.09.2017 19:10|

Правильно и сделал,вся страна в мусоре,а детей надо с детства к чистоте приучать.

Гость|26.09.2017 19:16|

Сурск странный городишко.

Имя: Гость
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