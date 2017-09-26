26.09.2017 | 16:58

В Сурске Городищенского района школьница выбрасывала пакет с мусором в контейнер, но промахнулась, за что ее серьезно избил взрослый мужчина. После инцидента восьмилетняя девочка попала в местную больницу. Туда прибыли и сотрудники полиции. Они опросили ребенка. Ученица начальной школы рассказала, как все было.

«Подбежал к ребенку, схватил за шею и повалил на землю. Полицейские по горячим следам установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1975 года рождения», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Упавшую на асфальт девочку отбили прохожие. По неофициальной информации, напавший на ребенка мужчина следил за порядком на территории у мусорных баков.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - подытожила Ольга Евдокимова.

За этот год Сурск не первый раз попадает в сводку криминальных происшествий. Так, в конце февраля здесь было совершено зверское нападение на 10-летнего мальчика. Убийца нанес ребенку не менее 20 ножевых ранений. Школьник скончался на месте.

В конце августа в селе Вышелей Городищенского района жертвой неизвестного стрелка стала несовершеннолетняя. Она получила огнестрельное ранение в голову и руку.