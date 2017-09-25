25.09.2017 | 09:41

В воскресенье, 24 сентября, в микрорайоне ГПЗ-24 произошла трагедия: погибла девушка.

Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

«24 сентября в 7:20 в УМВД по городу Пензе поступило сообщение о том, что возле дома на улице Измайлова обнаружена мертвая девушка.

Личность погибшей установлена - ею оказалась 19-летняя студентка одного из вузов Пензы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проверку проводят сотрудники следственного комитета», - сообщили в пресс-службе ведомства.