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Происшествия | За сутки пострадали четыре человека, ехавшие на двухколесном транспорте

22.09.2017|12:33
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В четверг, 21 сентября, в Пензенской области произошло сразу три аварии, в которых пострадали люди, передвигавшиеся на двухколесном транспорте. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Первое ДТП случилось в Никольске. По предварительным данным, в 13:40 напротив дома № 3д на Пугачевской улице столкнулись ВАЗ-2107, за рулем которого находился 62-летний мужчина, и мотоцикл BMW-F800R, которым управлял 29-летний. В аварии пострадали водитель и 45-летний пассажир мотоцикла.

Другое происшествие случилось в Пензе. В 15:50 напротив дома № 19Б на улице Антонова 48-летний мужчина, ехавший на ВАЗ-2111, сбил 64-летнего велосипедиста, который получил телесные повреждения.

Третья авария произошла в 19:40 в Бековском районе, на 4-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала. В ней пострадал 17-летний подросток, ехавший на мопеде. Его транспортное средство столкнулось с Renault Logan, которым управлял 50-летний гражданин.

«По всем фактам ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.09.2017 13:18|

Ну вот!

А администрация города говорит:"все на велосипеды!!!"

Гость|22.09.2017 13:23|

Гость писал(a):

Ну вот!

А администрация города говорит:"все на велосипеды!!!"

Да и на машине не безопасно.Может пора брать БРДМ или БТР с консервации?

Гость|22.09.2017 13:30|

это вы для кувайцева новость сообщили ?

Гость|22.09.2017 13:33|

Гость писал(a):

Да и на машине не безопасно
В Пензе есть велодорожки?

Имя: Гость
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