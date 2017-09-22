Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 сен 2017|16:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  69.07  |  $  57.65
 

Происшествия | В Нижнеломовском районе в ДТП пострадали пять пассажиров автобуса

22.09.2017|16:39
Печать

Стали известны подробности ДТП в Нижнеломовском районе, случившегося в пятницу, 22 сентября, на 544-м километре трассы М5 «Урал». Его участниками стали автобус, следовавший по маршруту Земетчино - Пенза, и грузовая «Газель».

«По предварительным данным, в 10:20 произошло столкновение двух транспортных средств – автобуса ПАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и автомобиля ГАЗ под управлением 40-летнего водителя», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса. Четверых - 73-летнюю и двух 56-летних женщин, а также 34-летнего мужчину – медики осмотрели на месте и отпустили. Еще одна женщина - 44 лет - была госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Источник — фото из Facebook Алексея Макарова
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!