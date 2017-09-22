22.09.2017 | 16:39

Стали известны подробности ДТП в Нижнеломовском районе, случившегося в пятницу, 22 сентября, на 544-м километре трассы М5 «Урал». Его участниками стали автобус, следовавший по маршруту Земетчино - Пенза, и грузовая «Газель».

«По предварительным данным, в 10:20 произошло столкновение двух транспортных средств – автобуса ПАЗ, за рулем которого находился 46-летний мужчина, и автомобиля ГАЗ под управлением 40-летнего водителя», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В результате аварии пострадали пять пассажиров автобуса. Четверых - 73-летнюю и двух 56-летних женщин, а также 34-летнего мужчину – медики осмотрели на месте и отпустили. Еще одна женщина - 44 лет - была госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.