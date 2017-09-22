22.09.2017 | 13:18

В воскресенье, 17 сентября, в Лунинском районе пропали грибники - семейная пара из Пензы. Раньше они бывали в лесах Шемышейского и Бессоновского районов, а в Лунинском оказались впервые. Заехав в лес, супруги оставили машину на дороге и отправились за грибами. Когда же решили вернуться, то начали ходить по кругу.

Телефон мужчины разрядился. Его жена позвонила своей матери и сказала, что они потерялись. В свою очередь женщина позвонила на экстренный номер МЧС 112. Сообщение пошло в Лунинскую диспетчерскую службу спасения 01, откуда информацию переправили в дежурную часть полиции МО МВД России «Лунинский».

На поиски потерявшихся любителей тихой охоты выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 32. По дороге они позвонили, чтобы уточнить, в каком направлении отправились грибники. Женщина рассказала, что те проехали место, где изготавливают срубы, и добавила, что сначала они двигались по асфальту, а потом он оборвался.

Если раньше у спасателей были сомнения в направлении движения, то после этого они исчезли. Стало ясно, что пропавшая пара находится в лесу Иванырсинского лесозавода. По телефону сотрудник ПСЧ объяснил супругам, куда нужно идти.

К поискам подключился подъехавший к спасателям участковый уполномоченный полиции. У предполагаемого места нахождения грибников спасатели включили пожарную сирену. Сначала заплутавшие люди не услышали ее, потом им стало казаться, что звук идет то с одной стороны, то с другой. В конце концов они были найдены целыми и невредимыми.

«То, что я испытала, просто не могу передать словами. Когда вышла из леса и увидела людей, я не могла сдержать слез. Я целовала руки своим спасителям. Я благодарна человеку, который все время вел нас по телефону… Это злополучное воскресенье нам не забыть никогда. Я от всей души желаю всем нашим спасителям доброго здоровья, терпения, силы, чтобы их окружали только хорошие люди», - приводит газета Лунинского района «Сурская правда» слова спасенной женщины.