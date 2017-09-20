Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 сен 2017|13:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+18oC
Завтра | Ясно |
  69.77  |  $  58.13
 

Происшествия | В Городищенском районе «шестерка» врезалась в железобетонную плиту

20.09.2017|12:50
Печать

Во вторник, 19 сентября, в селе Александровка Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля отечественного производства.

В 16:20 напротив дома № 39 на Полевой улице «шестерка», за рулем которой находился 49-летний водитель, врезалась в железобетонную плиту.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие три сотрудника регионального ГУ МЧС РФ.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

0
0
0
0
Гость|20.09.2017 13:03|

Утилизатор с канала Че теперь и в пензенской области!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!