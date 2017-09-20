20.09.2017 | 12:50

Во вторник, 19 сентября, в селе Александровка Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля отечественного производства.

В 16:20 напротив дома № 39 на Полевой улице «шестерка», за рулем которой находился 49-летний водитель, врезалась в железобетонную плиту.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие три сотрудника регионального ГУ МЧС РФ.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.