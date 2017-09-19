19.09.2017 | 09:50

В понедельник, 18 сентября, сгорел бывший корпус детского лагеря на Лесозащитной улице в Ахунах. Данные о пожаре поступили в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:51.

Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. Неэксплуатируемое строение располагалось в лесном массиве, поэтому возгорание могло распространиться на деревья, но оно было быстро локализовано.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, 8 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним: в конце июля спасатели тушили огонь на территории еще одного заброшенного здания в Ахунах - бывшей психиатрической больницы.