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Происшествия | В Ахунах сгорел заброшенный корпус детского лагеря

19.09.2017|09:50
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В понедельник, 18 сентября, сгорел бывший корпус детского лагеря на Лесозащитной улице в Ахунах. Данные о пожаре поступили в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:51.

Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. Неэксплуатируемое строение располагалось в лесном массиве, поэтому возгорание могло распространиться на деревья, но оно было быстро локализовано.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались 24 человека, 8 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним: в конце июля спасатели тушили огонь на территории еще одного заброшенного здания в Ахунах - бывшей психиатрической больницы.

Источник — Видео Дмитрия Правды, vk.com, группа «Пенза live»
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