19.09.2017 | 16:07

В Ахунах открытым огнем горел дом, а вместе с ним лес. В кромешной тьме, по бездорожью, сквозь густые, непроходимые заросли пожарные с трудом добрались до места происшествия.

Только на рассвете стало понятно, что сгорело в проезде Грибоедова. Это один из ранее жилых корпусов детского оздоровительного лагеря «Дружба». Сейчас здесь все в запустении.

Учреждение, расположенное в живописном сосновом бору, не работает уже лет 10. Якобы сейчас вся территория вместе с разрушенными временем постройками принадлежит частному лицу.

Пожар владельцу пустыря вряд ли нанес какой-либо материальный ущерб, а вот для Ахун создавалась смертельная угроза.

«Огонь мог перекинуться на лесной массив, так как здание не эксплуатировалось длительное время, вокруг него уже выросли кусты, трава очень высокая была. Огонь мог перекинуться, но пожарным удалось локализовать и в дальнейшем ликвидировать загорание в кратчайшие сроки», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Если бы 8 боевых расчетов и 24 человека личного состава задержались в пути, то пожар мог бы стать верховым и уничтожить весь лес. Тушить такое возгорание очень трудно, ущерб исчислялся бы миллионами рублей.

О точных причинах ЧП в бывшей «Дружбе» пока говорить рано, есть подозрение, что это чей-то злой умысел. Пожар может быть делом рук человека, на это указывают многие признаки.

Всего в десятке метров от сгоревшего деревянного корпуса находится еще один буквально такой же домик. Электричество, судя по всему, отключено. По внешнему виду небольшого шкафа, который стоит в домике, можно определить, что его тоже пытались поджечь. До или после - это, наверное, покажет расследование специалистов. Рядом лежит и небольшая крышка, пахнет бензином. Наверняка кто-то поджег.

Кстати, в мае этого года по очень похожему сценарию сгорел старый деревянный корпус санатория имени Кирова. Это тоже территория Ахунского леса.