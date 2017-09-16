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Происшествия | В Тамалинском районе подростки на мотоцикле столкнулись с ВАЗом

16.09.2017|12:29
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В пятницу, 15 сентября, в Тамалинском районе произошла авария, в которой пострадали два подростка.

По предварительным данным, в 15:00 на 40-м километре дороги Белинский - Тамала столкнулись автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 50-летний мужчина, и мотоцикл Falcon, которым управлял 17-летний подросток.

Водитель и 14-летний пассажир двухколесного транспортного средства были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это уже не первый случай, когда подростки при управлении транспортным средством попадают в ДТП.

Напомним: в Никольском районе грузовая «Газель», которой управлял 16-летний юноша, слетела в кювет и врезалась в дерево. 34-летний пассажир скончался на месте происшествия.

В Бессоновском районе опрокинулся мотоцикл «Днепр», которым управлял 16-летний тинейджер. Водитель и 13-летний пассажир получили травмы.

В Пензенском районе не справившийся с управлением юный мотоциклист двое суток пролежал в овраге с переломом позвоночника, пока его не нашли сотрудники полиции.

В Неверкинском районе в аварии пострадал 16-летний подросток, управлявший автомобилем ВАЗ-2114.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|16.09.2017 13:08|

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