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Происшествия | В Кузнецком районе в аварии пострадали два подростка

15.09.2017|12:25
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В пятницу, 15 сентября, в Кузнецком районе на трассе произошла авария, в которой пострадали подростки 14 и 17 лет.

По предварительным данным, в 3:15 на 724-м километре Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись «УАЗ-Патриот» под управлением 44-летней женщины и Peugeot Boxer, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

«Водитель «УАЗ-Патриот» после оказания медицинской помощи была отпущена. Пассажиры этого автомобиля, мальчики 2004 и 2000 года рождения, госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды управлении ГИБДД регионального УМВД России.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|15.09.2017 13:31|

Гололёд,что поделаешь...

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