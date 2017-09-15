15.09.2017 | 12:25

В пятницу, 15 сентября, в Кузнецком районе на трассе произошла авария, в которой пострадали подростки 14 и 17 лет.

По предварительным данным, в 3:15 на 724-м километре Федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись «УАЗ-Патриот» под управлением 44-летней женщины и Peugeot Boxer, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

«Водитель «УАЗ-Патриот» после оказания медицинской помощи была отпущена. Пассажиры этого автомобиля, мальчики 2004 и 2000 года рождения, госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды управлении ГИБДД регионального УМВД России.

По факту ДТП проводится проверка.