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Происшествия | На улице Тарханова водитель ВАЗа попал в ДТП, уходя от погони

14.09.2017|12:05
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В среду, 13 сентября, на улице Тарханова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек.

В 23:25 напротив дома № 1 ВАЗ-21110, за рулем которого был 28-летний мужчина, столкнулся с Renault Logan под управлением 50-летнего водителя.

В результате происшествия водитель и 37-летняя женщина из отечественного авто получили телесные повреждения и были госпитализированы.

43-летнюю пассажирку иномарки также с травмами отправили в больницу. Находившегося в салоне 35-летнего мужчину после оказания медпомощи отпустили.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, водителя ВАЗа, который перед столкновением нарушил правила дорожного движения, преследовал патрульный экипаж ДПС. На неоднократные требования инспекторов остановиться мужчина не отреагировал и в итоге попал в аварию.

Источник — Фото vk.com, группа «Пенза live»
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Гость|14.09.2017 12:39|

Получается, экипаж ДПС, спровоцировал ДТП.

Гость|14.09.2017 12:42|

мальчишка любит постарше?

Гость|14.09.2017 12:52|

Гость писал(a):

мальчишка любит постарше?
таким выбирать не приходится что машину что женщину

Гость|14.09.2017 12:54|

Гость писал(a):

Получается, экипаж ДПС, спровоцировал ДТП.
Однозначно.Теперь будут платить пострадавшим компенсацию за лечение.

Гость|14.09.2017 13:01|

penzainform.ru писал(a):

28-летний мужчина
После случившегося его мужчиной не назовёшь

Гость|14.09.2017 13:05|

Гость писал(a):

Получается, экипаж ДПС, спровоцировал ДТП
Разумеется машина ДПС виновата, а не идиота кусок, который уходил от погони...

Имя: Гость
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