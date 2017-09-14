14.09.2017 | 12:05

В среду, 13 сентября, на улице Тарханова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек.

В 23:25 напротив дома № 1 ВАЗ-21110, за рулем которого был 28-летний мужчина, столкнулся с Renault Logan под управлением 50-летнего водителя.

В результате происшествия водитель и 37-летняя женщина из отечественного авто получили телесные повреждения и были госпитализированы.

43-летнюю пассажирку иномарки также с травмами отправили в больницу. Находившегося в салоне 35-летнего мужчину после оказания медпомощи отпустили.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, водителя ВАЗа, который перед столкновением нарушил правила дорожного движения, преследовал патрульный экипаж ДПС. На неоднократные требования инспекторов остановиться мужчина не отреагировал и в итоге попал в аварию.