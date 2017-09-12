Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 сен 2017|17:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+24oC
Завтра | Ясно |
  68.55  |  $  57.27
 

Происшествия | В 4-м проезде Кольцова загорелся жилой дом

12.09.2017|16:31
Печать

Во вторник, 12 сентября, в Пензе произошел пожар в 4-м проезде Кольцова: около 15:00 там загорелся жилой деревянный дом.

«На место оперативно прибыли 21 пожарный и 6 единиц техники, благодаря их усилиям удалось избежать распространения огня на соседние дома», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате пожара в доме выгорели три комнаты общей площадью 50 квадратных метров. Люди не пострадали.

«Причину происшествия предстоит выяснить экспертам», - добавили в пресс-службе.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!