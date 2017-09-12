12.09.2017 | 16:31

Во вторник, 12 сентября, в Пензе произошел пожар в 4-м проезде Кольцова: около 15:00 там загорелся жилой деревянный дом.

«На место оперативно прибыли 21 пожарный и 6 единиц техники, благодаря их усилиям удалось избежать распространения огня на соседние дома», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате пожара в доме выгорели три комнаты общей площадью 50 квадратных метров. Люди не пострадали.

«Причину происшествия предстоит выяснить экспертам», - добавили в пресс-службе.