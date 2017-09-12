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Происшествия | Две иномарки попали в ДТП на дублере Окружной

12.09.2017|16:53
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Перекресток дороги, ведущей с Западной Поляны в сторону Лесхоза и дублера Окружной, стал лобным местом. Здесь опять авария.

Территорию не поделили две иномарки. Движение машин тут практически не регулируется. Один ехал по главной, другой - по второстепенной. Обоим подмигивал желтый глаз светофора.

«Получается, что с «Уступи дорогу» выехал водитель «Хендая» черного цвета, и я совершил с ним столкновение. Самое главное - все живы», - рассказал участник ДТП Сергей.

Оба водителя во всем винят одноглазый светофор, а ведь представители городской власти заявляли, что он будет функционировать в нормальном режиме с начала сентября.

«Светофор на Ленинский Мехлесхоз на дороге-дублере планируем запустить примерно 7-8-го числа», - заявил и. о. директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

Это существенно снизило бы аварийность на этом перекрестке. Но электронный регулировщик движения пока не спасает водителей от путаницы.

«Он должен быть зеленым, он должен работать. А в час пик, а дети в школу, а в садик, а в больницу... Здесь никто никого не хочет пропускать, тем более ты едешь по главной дороге. Здесь вопрос - как стоит? Чтобы он работал», - заявил Сергей.

Кстати, до 8 сентября обещали включить и светофор на перекрестке улиц Захарова и Космодемьянской, но этого тоже не произошло. Там продолжает царить дорожный хаос.

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Гость|12.09.2017 19:46|

Включите светофор в конце то концов.

Гость|12.09.2017 20:00|

penzainform.ru писал(a):

Территорию не поделили две иномарки. Движение машин тут практически не регулируется. Один ехал по главной, другой - по второстепенной. Обоим подмигивал желтый глаз светофора.
это же утром было ? А хде тогда УАЗик ? они же после удара в стоящий УАЗик влетели :)

Гость|12.09.2017 20:06|

Гость писал(a):

Включите светофор в конце то концов.
Мозги надо включать, а не светофор! Еще там пробок не хватало!

Гость|12.09.2017 20:18|

У некоторых не хватает мозгов -нужен светофор.

Гость|12.09.2017 20:20|

Для пензенских водителей лучше светофор. Они на работу и с работы нормально доехать не могут.

Имя: Гость
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