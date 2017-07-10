10.07.2017 | 13:17

В субботу, 8 июля, в Колышлейском районе случилось ДТП, в результате которого погибла лосиха.

На трассе Колышлей - Сердоба водитель легкового автомобиля наехал на годовалую самку. Полученные травмы оказались для животного смертельными. Причиненный охотничьему фонду ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования напоминают водителям, что при движении по дорогам, проходящим вдоль лесов, необходимо соблюдать скоростной режим.

В ночь с 8 на 9 июня в Пензенской области было сбито два лося - в Городищенском районе и недалеко от Каменки. Животные погибли.

13 июня в окрестностях поселка Чаадаевка Городищенского района водитель насмерть сбил молодого лосенка и скрылся с места ДТП.