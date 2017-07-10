В субботу, 8 июля, в Колышлейском районе случилось ДТП, в результате которого погибла лосиха.
На трассе Колышлей - Сердоба водитель легкового автомобиля наехал на годовалую самку. Полученные травмы оказались для животного смертельными. Причиненный охотничьему фонду ущерб составил 40 тысяч рублей.
Сотрудники регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования напоминают водителям, что при движении по дорогам, проходящим вдоль лесов, необходимо соблюдать скоростной режим.
В ночь с 8 на 9 июня в Пензенской области было сбито два лося - в Городищенском районе и недалеко от Каменки. Животные погибли.
13 июня в окрестностях поселка Чаадаевка Городищенского района водитель насмерть сбил молодого лосенка и скрылся с места ДТП.
Почему без намордника и светоотражающих элементов?