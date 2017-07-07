07.07.2017 | 16:51

В Шемышейском районе на реке Узе погиб человек. Уроженец Кузнецка утонул прямо в автомобиле.

«По предварительной информации, двое мужчин остались с ночевкой на рыбалке. Спали в машине», - рассказал зам. начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

По невыясненным пока причинам Renault Logan со спящими в салоне рыбаками скатился в водоем. В кромешной темноте одному из них удалось выбраться из иномарки. Он и сообщил о случившемся спасателям. А вот его знакомый, мужчина 1960 года рождения, погиб.

На место происшествия прибыли представители СУ СКР по Пензенской области. Им предстоит установить, что стало причиной трагедии в Шемышейском районе.