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Происшествия | Следователи разбираются в причинах трагедии на Узе

07.07.2017|16:51
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В Шемышейском районе на реке Узе погиб человек. Уроженец Кузнецка утонул прямо в автомобиле.

«По предварительной информации, двое мужчин остались с ночевкой на рыбалке. Спали в машине», - рассказал зам. начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

По невыясненным пока причинам Renault Logan со спящими в салоне рыбаками скатился в водоем. В кромешной темноте одному из них удалось выбраться из иномарки. Он и сообщил о случившемся спасателям. А вот его знакомый, мужчина 1960 года рождения, погиб.

На место происшествия прибыли представители СУ СКР по Пензенской области. Им предстоит установить, что стало причиной трагедии в Шемышейском районе.

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Гость|07.07.2017 18:51|

penzainform.ru писал(a):

По невыясненным пока причинам Renault Logan со спящими в салоне рыбаками скатился в водоем. В кромешной темноте одному из них удалось выбраться из иномарки.
Избавился от человека.Следствие выяснит,был ли он вообще в машине.

Гость|07.07.2017 18:54|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
По невыясненным пока причинам Renault Logan со спящими в салоне рыбаками скатился в водоем. В кромешной темноте одному из них удалось выбраться из иномарки.
Избавился от человека.Следствие выяснит,был ли он вообще в машине.
У моего брата гражданская жена так же пыталась от него избавиться. Напоила дурнотой и вытолкнула из из его машины в тёмном глухом лесу. Типа, заблудился...

Имя: Гость
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