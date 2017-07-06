06.07.2017 | 15:26

В неприятную ситуацию попала молодая жительница села Засечного на рассвете в четверг, 6 июля.

Звонок дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра поступил в 4:35: на улице Светлой на газовой трубе, проходящей по стене многоэтажки, стоит девушка, она не может спуститься самостоятельно.

Подробности ИА «ПензаИнформ» сообщили в региональном управлении МВД. Оказалось, что молодые люди, снимающие квартиру на втором этаже, ночью отправились на прогулку и потеряли ключи.

Девушка решила по газовой трубе добраться до своей квартиры, открыть окно и попасть внутрь. Однако на высоте отвага ее покинула, и она замерла, не в состоянии двинуться ни вверх, ни вниз.

«Прибыв на место вызова, спасатели в присутствии сотрудников полиции и медиков с помощью раздвижной лестницы спустили пострадавшую на землю», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.