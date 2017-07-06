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Происшествия | Попытка девушки влезть в окно по трубе закончилась вызовом спасателей

06.07.2017|15:26
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В неприятную ситуацию попала молодая жительница села Засечного на рассвете в четверг, 6 июля.

Звонок дежурному Пензенского пожарно-спасательного центра поступил в 4:35: на улице Светлой на газовой трубе, проходящей по стене многоэтажки, стоит девушка, она не может спуститься самостоятельно.

Подробности ИА «ПензаИнформ» сообщили в региональном управлении МВД. Оказалось, что молодые люди, снимающие квартиру на втором этаже, ночью отправились на прогулку и потеряли ключи.

Девушка решила по газовой трубе добраться до своей квартиры, открыть окно и попасть внутрь. Однако на высоте отвага ее покинула, и она замерла, не в состоянии двинуться ни вверх, ни вниз.

«Прибыв на место вызова, спасатели в присутствии сотрудников полиции и медиков с помощью раздвижной лестницы спустили пострадавшую на землю», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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Гость|06.07.2017 16:02|

на фото явно не труба.

Гость|06.07.2017 16:06|

Гость писал(a):

на фото явно не труба.
Да и не девушка. И фото вовсе с просторов тырнета. Это ж буртассинформ.

Гость|06.07.2017 16:07|

а что ж кавалер зассал лезть?

Гость|06.07.2017 16:15|

Скока выпили боярки или яги перед этим поступком, почему не написали??

Гость|06.07.2017 16:18|

На каком этаже стояла девушка?

Гость|06.07.2017 16:25|

может она дикая?

Гость|06.07.2017 16:28|

Гость писал(a):

На каком этаже стояла девушка?
На восьмом конечно, газовые трубы-то у нас проходят.

Гость|06.07.2017 16:35|

Гость писал(a):

На каком этаже стояла девушка?
ну если написано,что они живут на втором, до которого она так и не доползла,то вариантов тут не много...

Гость|06.07.2017 16:43|

Пацан орал: -"Андрюха спустись".

А какая-то девушка позже бегала рядом, когда приехала реанимация и помогала этому пацану, который верещал в 4 утра.

Что-то новости наоборот.

Наблюдали эту картину с балкона(разбудили всех).

Гость|06.07.2017 16:45|

Гость писал(a):

на фото явно не труба.
вор-домушник?

Гость|06.07.2017 16:46|

Гость писал(a):

вор-домушник
Просто некоторые через подъезд ходят а некоторые по трубам норовят

Гость|06.07.2017 16:49|

Гость писал(a):

Пацан орал: -"Андрюха спустись".
Странное имя для девушки

Гость|06.07.2017 17:05|

Ключи надо оставлять под ковриком перед дверью.

Гость|06.07.2017 17:17|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Пацан орал: -"Андрюха спустись".
Странное имя для девушки
Ну зовут так у него .. девушку. Андрюхой. Чё докопался?

Не дай бог, конечно..

Гость|06.07.2017 17:20|

Да чё с них взять-то, Засечное.. Дяревня..

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