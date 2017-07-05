05.07.2017 | 09:30

Во вторник, 4 июля, в 15:00 в отдел полиции Заречного поступило сообщение о том, что у дома на проспекте Мира обнаружен мертвым мужчина.

Как оказалось, 43-летний горожанин выпал из окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже.

«От полученных травм гражданин скончался на месте», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.