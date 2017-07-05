Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 июл 2017|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  59.58
 

Происшествия | В Заречном 43-летний мужчина выпал из окна своей квартиры

05.07.2017|09:30
Печать

Во вторник, 4 июля, в 15:00 в отдел полиции Заречного поступило сообщение о том, что у дома на проспекте Мира обнаружен мертвым мужчина.

Как оказалось, 43-летний горожанин выпал из окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже.

«От полученных травм гражданин скончался на месте», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|05.07.2017 10:50|

а в КУзнецке вчера мужик в больнице из окна сиганул,может денег на лечение не хватило

Гость|05.07.2017 10:56|

и в кузнецке в 15.00 -может синий кит или белый конь?

Гость|05.07.2017 11:21|

Зареченский алкопад в разгаре.

Гость|05.07.2017 11:47|

Гость писал(a):

в кузнецке в 15.00 -может синий кит или белый конь?
Розовая пони

Гость|05.07.2017 11:58|

Как старательно затирают..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!