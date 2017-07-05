Во вторник, 4 июля, в 15:00 в отдел полиции Заречного поступило сообщение о том, что у дома на проспекте Мира обнаружен мертвым мужчина.
Как оказалось, 43-летний горожанин выпал из окна своей квартиры, расположенной на шестом этаже.
«От полученных травм гражданин скончался на месте», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.
Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.
а в КУзнецке вчера мужик в больнице из окна сиганул,может денег на лечение не хватило