04.07.2017 | 13:26

В понедельник, 3 июля, в Пензе произошло ДТП с участием подростка.

По предварительным данным, в 12:35 у дома № 78 на улице Долгорукова 16-летний юноша на скутере Folly 50 наехал на бордюрный камень.

Транспортное средство перевернулось, его водитель получил телесные повреждения. Молодой человек был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.