В понедельник, 3 июля, в Пензе произошло ДТП с участием подростка.
По предварительным данным, в 12:35 у дома № 78 на улице Долгорукова 16-летний юноша на скутере Folly 50 наехал на бордюрный камень.
Транспортное средство перевернулось, его водитель получил телесные повреждения. Молодой человек был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
«По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):ПЕНЗАИНФОРМ ... а сколько лет бордюрному камню?