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Происшествия | В Пензе подросток-скутерист попал в больницу после ДТП

04.07.2017|13:26
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В понедельник, 3 июля, в Пензе произошло ДТП с участием подростка.

По предварительным данным, в 12:35 у дома № 78 на улице Долгорукова 16-летний юноша на скутере Folly 50 наехал на бордюрный камень.

Транспортное средство перевернулось, его водитель получил телесные повреждения. Молодой человек был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|04.07.2017 14:18|

penzainform.ru писал(a):

6-летний юноша на скутере Folly 50 наехал на бордюрный камень
ПЕНЗАИНФОРМ ... а сколько лет бордюрному камню?

Гость|04.07.2017 14:42|

так кто виноват в столько крупномасштабном ДТП - скутерист или бордюрный камень? кто кого подрезал?

Гость|04.07.2017 16:36|

Гость писал(a):

а сколько лет бордюрному камню?
Бордюрный камень несовешеннолетний, тут все ясно, виномат камень.

Гость|04.07.2017 17:39|

Камень был пьян?

Гость|04.07.2017 17:54|

Камень лежал в неположеном месте.

Имя: Гость
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