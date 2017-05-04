04.05.2017 | 17:26

Проезжающие мимо Олимпийской аллеи решили, что там была серьезная перестрелка. Такое увидишь только в детективных фильмах про лихие девяностые. Две иномарки серьезно повреждены в результате ударов твердыми предметами.

Разборки устроили молодые люди, которые торговали сувенирами, посвященными Дню Победы. Продающие наклейки, флажки и пилотки оказались родственниками. Машины помяты, стекла разбиты, по одной версии, битами, по другой - молотком, он был обнаружен на месте происшествия.

Судя по повреждениям автомобилей и тел людей, битва продолжалась долго. Постарался каждый из гладиаторов. Скорая зафиксировала у сражавшихся повреждения средней тяжести в результате ударов твердым предметом.

«Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.