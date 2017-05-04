Проезжающие мимо Олимпийской аллеи решили, что там была серьезная перестрелка. Такое увидишь только в детективных фильмах про лихие девяностые. Две иномарки серьезно повреждены в результате ударов твердыми предметами.
Разборки устроили молодые люди, которые торговали сувенирами, посвященными Дню Победы. Продающие наклейки, флажки и пилотки оказались родственниками. Машины помяты, стекла разбиты, по одной версии, битами, по другой - молотком, он был обнаружен на месте происшествия.
Судя по повреждениям автомобилей и тел людей, битва продолжалась долго. Постарался каждый из гладиаторов. Скорая зафиксировала у сражавшихся повреждения средней тяжести в результате ударов твердым предметом.
«Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
penzainform.ru писал(a):Неужели бились до самого прибытия полиции?penzainform.ru писал(a):Сражаются обычно за Родину, а между собой дерутся.penzainform.ru писал(a):Милые бранятся только тешатся.