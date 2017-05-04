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Происшествия | Участники конфликта на Олимпийской аллее торговали сувенирами

04.05.2017|17:26
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Проезжающие мимо Олимпийской аллеи решили, что там была серьезная перестрелка. Такое увидишь только в детективных фильмах про лихие девяностые. Две иномарки серьезно повреждены в результате ударов твердыми предметами.

Разборки устроили молодые люди, которые торговали сувенирами, посвященными Дню Победы. Продающие наклейки, флажки и пилотки оказались родственниками. Машины помяты, стекла разбиты, по одной версии, битами, по другой - молотком, он был обнаружен на месте происшествия.

Судя по повреждениям автомобилей и тел людей, битва продолжалась долго. Постарался каждый из гладиаторов. Скорая зафиксировала у сражавшихся повреждения средней тяжести в результате ударов твердым предметом.

«Предварительно, один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по кузову и стеклам другого автомобиля. Впоследствии данный молоток был изъят полицейскими», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

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Гость|04.05.2017 18:45|

penzainform.ru писал(a):

Судя по повреждениям автомобилей и тел людей, битва продолжалась долго.
Неужели бились до самого прибытия полиции?penzainform.ru писал(a):
Скорая зафиксировала у сражавшихся
Сражаются обычно за Родину, а между собой дерутся.penzainform.ru писал(a):
Продающие наклейки, флажки и пилотки оказались родственниками
Милые бранятся только тешатся.

Гость|04.05.2017 18:48|

Жертвы победобесия

Гость|04.05.2017 18:56|

Долго бились они на крутом берегу,

И дурной Арменак, засадил ишаку!!

Имя: Гость
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