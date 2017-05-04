04.05.2017 | 17:35

На 545-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе участниками автомобильной аварии стали сразу семь транспортных средств: пассажирский автобус Setra, ГАЗ, ВАЗ-2114, «Лада-Гранта», ВАЗ-2110, Mitsubishi и ВАЗ-2112.

«В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека: водитель и пассажир автобуса, а также водитель и пассажир автомобиля ГАЗ. По данному факту проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, а также виновника», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Массовое столкновение автомобилей произошло утром, в 7:40. По предварительной версии, один из участников этого ДТП попытался объехать участок дороги, на котором велись ремонтные работы, и грубо нарушил правила.