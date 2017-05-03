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Происшествия | За торговым центром «Слава» в Терновке загорелась сухая трава

03.05.2017|15:01
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В среду, 3 мая, в районе Гидростроя в Терновке случился пожар. Сигнал о ЧП в поле за торговым центром «Слава» поступил на пульт дежурного в 13:56.

«Горит мусор и сухая трава на площади 80 квадратных метров. На место выехал один расчет с пятью сотрудниками. Ситуация находится под контролем», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Также в этот день работники областного ГУ МЧС РФ приняли участие в ликвидации пожара в Воскресеновке, где загорелось опаханное поле.

Напомним: с 29 апреля по 31 мая в Пензе установлен особый противопожарный режим. На территории города нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить все виды работ с использованием открытого огня.

Накануне на оперативном совещании в правительстве начальник регионального ГУ МЧС РФ Сергей Козлов сообщил, что с 29 апреля по 1 мая в области было зарегистрировано 147 возгораний травы и мусора, в лесах потушено пять очагов природных пожаров.

Источник — Фото Артема Кирочкина
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