02.05.2017 | 15:05

Во вторник, 2 мая, на 82-м году жизни скончался прозаик, драматург и художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Сидоренко.

Виктор Александрович родился в Винницкой области. Во время Великой Отечественной войны он с семьей переехал в Сердобск. Окончил школу, затем Пензенское художественное училище и Всесоюзный государственный институт кинематографии. Стал автором нескольких пьес и книг. В 1992 году назначен руководителем пензенского литературного журнала «Сура».

«Спектакли, поставленные по его пьесам, становились подлинным событием в культурной жизни региона, привлекая внимание театральных критиков и многочисленных зрителей. Но главным делом своей жизни он считал известный литературный журнал «Сура», который возглавлял до 2003 года», - сообщается в некрологе.

Соболезнования родным и близким мэтра пензенской писательской организации выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, глава городской администрации Виктор Кувайцев и глава Пензы Валерий Савельев.

«Мы глубоко скорбим о кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о Викторе Александровиче Сидоренко навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области!» - говорится в некрологе.