30.04.2017 | 12:32

В Ахунах вспыхнул один из бывших корпусов психиатрической больницы. Сообщение о возгорании этого заброшенного строения поступило на пульт дежурного МЧС поздно вечером.

На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия спасателей деревянное здание было полностью объято пламенем.

Пациенты оттуда давно съехали. Теперь в помещениях бывшей лечебницы обитают другие люди. И, по словам местных жителей, именно они устроили в здании пожар.

«По вечерам мы гуляем здесь. Когда слышим крики, вызываем полицию, звоним участковому, выгоняем молодежь. Но мы же не можем постоянно проверять эту территорию», - заявила жительница Пензы Наталья Чернышова.

Год назад за корпусами следило частное охранное предприятие. После того как пост сняли, пожары стали случаться регулярно. Люди боятся, что когда-нибудь сами могут остаться без жилья. В непосредственной близости от бесхозных строений частный сектор, а это десятки домов.