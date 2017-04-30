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Происшествия | В Ахунах сгорел бывший корпус психиатрической больницы

30.04.2017|12:32
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В Ахунах вспыхнул один из бывших корпусов психиатрической больницы. Сообщение о возгорании этого заброшенного строения поступило на пульт дежурного МЧС поздно вечером.

На место ЧП выехало несколько пожарных расчетов. К моменту прибытия спасателей деревянное здание было полностью объято пламенем.

Пациенты оттуда давно съехали. Теперь в помещениях бывшей лечебницы обитают другие люди. И, по словам местных жителей, именно они устроили в здании пожар.

«По вечерам мы гуляем здесь. Когда слышим крики, вызываем полицию, звоним участковому, выгоняем молодежь. Но мы же не можем постоянно проверять эту территорию», - заявила жительница Пензы Наталья Чернышова.

Год назад за корпусами следило частное охранное предприятие. После того как пост сняли, пожары стали случаться регулярно. Люди боятся, что когда-нибудь сами могут остаться без жилья. В непосредственной близости от бесхозных строений частный сектор, а это десятки домов.

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Гость|30.04.2017 12:45|

кто-то хочет построить там домик :)

Гость|30.04.2017 13:17|

Конечно все горит не просто так.

Имя: Гость
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