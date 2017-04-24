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Происшествия | В Пензе при возведении многоэтажного дома погиб 18-летний строитель

24.04.2017|09:31
Печать

В воскресенье, 23 апреля, при выполнении работ по утеплению стен строящегося дома № 44 на улице Мира с высоты восьмого этажа упал мужчина. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в отделе полиции № 4 в 15:00.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 18-летний гражданин Республики Таджикистан.

«По предварительной информации, несчастный случай произошел в результате разрыва страховочного троса», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Проверку по данному факту будет проводить Следственное управление СК РФ по Пензенской области.

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Гость|24.04.2017 09:58|

Чей то сын, брат.... Соболезную семье.

Гость|24.04.2017 10:08|

penzainform.ru писал(a):

«По предварительной информации, несчастный случай произошел в результате разрыва страховочного троса», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В общем виноват сам-не проверил.

Дело закрыто.

Гость|24.04.2017 10:09|

Там запас на рывок 10-20 раз веса. Врут небось.

Гость|24.04.2017 10:16|

Он русский язык то знал, в каске работал?

Мотовилов+ (гость)|24.04.2017 10:21|

Печально, во цвете сил и надежд на светлое будущее.

Имя: Гость
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