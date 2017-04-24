24.04.2017 | 09:31

В воскресенье, 23 апреля, при выполнении работ по утеплению стен строящегося дома № 44 на улице Мира с высоты восьмого этажа упал мужчина. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в отделе полиции № 4 в 15:00.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 18-летний гражданин Республики Таджикистан.

«По предварительной информации, несчастный случай произошел в результате разрыва страховочного троса», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Проверку по данному факту будет проводить Следственное управление СК РФ по Пензенской области.