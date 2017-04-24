24.04.2017 | 17:26

В понедельник, 24 апреля, в Пензе подняли тревогу из-за подозрительного предмета, обнаруженного у входа в отделение банка на улице Калинина, 91.

Горожане, которые стали свидетелями приезда спецслужб, начали писать об увиденном в социальной сети «ВКонтакте».

«Что произошло? По улице Калинина рядом с магазином «Фортуна». Стоят по 1 экипажу ППС, ДПС, пожарные, МЧС, охранное агентство банка «Хоум-кредит», - такое сообщение появилось в одной из пензенских групп.

ИА «ПензаИнформ» получило официальный комментарий в пресс-службе регионального УМВД России.

«В 15:25 около входа в банк была обнаружена большая сломанная детская игрушка в виде машины, из которой торчали провода. Прибывшие на место специалисты обследовали ее и выяснили, что угрозы она не представляет», - сообщили в пресс-службе.