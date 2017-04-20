20.04.2017 | 11:00

В среду, 19 апреля, на парковке, расположенной на Олимпийской улице в селе Засечном, произошла авария с участием нескольких машин. Информация об этом появилась в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте».

«Мужик на «Инфинити» стукнул «Шкоду», началась драка, мужик на «Инфинити» впечатал эту «Шкоду» еще в две машины», - написал автора поста, пожелавший остаться анонимом.

В порыве гнева 26-летний владелец японского авто, сев за руль, въехал в машину оппонента, так что та по инерции ударила стоявшие сзади Suzuki и Chevrolet Lanos.

«Никто из участников ДТП не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.