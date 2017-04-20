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Происшествия | В Засечном водитель Infiniti повредил три автомобиля на парковке

20.04.2017|11:00
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В среду, 19 апреля, на парковке, расположенной на Олимпийской улице в селе Засечном, произошла авария с участием нескольких машин. Информация об этом появилась в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте».

«Мужик на «Инфинити» стукнул «Шкоду», началась драка, мужик на «Инфинити» впечатал эту «Шкоду» еще в две машины», - написал автора поста, пожелавший остаться анонимом.

В порыве гнева 26-летний владелец японского авто, сев за руль, въехал в машину оппонента, так что та по инерции ударила стоявшие сзади Suzuki и Chevrolet Lanos.

«Никто из участников ДТП не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Видео vk.com, Пенза live
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Гость|20.04.2017 11:12|

поржал

Гость|20.04.2017 11:15|

Так говорите, это не езда, если за рулём ... мужик в неадеквате?

Гость|20.04.2017 11:30|

Виноват водитель судзуки!!!))))

Гость|20.04.2017 11:30|

penzainform.ru писал(a):

По факту аварии проводится проверка»,
Народу на penzainform.ru писал(a):
Suzuki и Chevrolet Lanos
нужно написать заяву на

penzainform.ru писал(a):

«Мужика на «Инфинити»
по поводу УМЫШЛЕННОГО уничтожения и повреждения имущества по ст. 167 УК РФ. Ущерб понятно по осаго выплатят, а вот мужичку судимку повесить нужно чтобы не пылил будучи неправым.

Гость|20.04.2017 11:36|

Гость писал(a):

вот мужичку судимку повесить нужно чтобы не пылил будучи неправым.
А драться - это нормально?

Гость|20.04.2017 11:39|

Гость писал(a):

Ущерб понятно по осаго выплатят, а вот мужичку судимку повесить нужно чтобы не пылил будучи неправым.
По ОСАГО не выплатят. Это умышленное ДТП. С дураком судиться придётся.

Гость|20.04.2017 11:44|

Засечное - село высокой культуры !

Гость|20.04.2017 11:51|

там номер был из крутых. будет отмазываться до последнего... он же из касты неприкасаемых хозяев жизни..... платить им западно....

Гость|20.04.2017 11:53|

Молодёж)) Там пострадоло 7-11 машин, а не 3. И Он пытался задавить минимум 2х людей. Если будет коллективная подача заяв, его закроют))) И номера 001 и какие-то буковки были))

Гость|20.04.2017 11:59|

Не может быть. Это же поселение высокой культуры, образцовой чистоты и порядка. Наверно проездом Шемышейскую мордву по беспределу понесло.

Гость|20.04.2017 12:00|

Мужик на финике вчера рьяно доказывал, что стучать в гибдд - полнейшее западло.

Гость|20.04.2017 12:07|

наконец-то эту рычащую помойку уберут с дорог

Гость|20.04.2017 12:08|

Мужик на "infinity":

1. ДТП (было до умышленного)

2. Умышленное повреждение чужого имущества

3. Драка

4. Попытка убийства (пытался задавить людей)

5. Скрытие с места ДТП.

Букет у него целый получается. Свидетелям и пострадавшим ни в коем случае не нужно отказываться от написания заявлений!

Гость|20.04.2017 12:18|

В очко его и всему городу объявить.

Гость|20.04.2017 12:18|

Ну и кто дурней за рулём, мужик или женщина? Это с какого такого гормонального всплеска надо долбать чужие машины? А если б люди попались?

Имя: Гость
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