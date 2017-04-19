19.04.2017 | 17:11

В Пензе полиция и волонтеры разыскивают 21-летнего Артема Александровича Дорофеева, местонахождение которого неизвестно с 1 апреля.

«С заявлением об исчезновении молодого человека 17 апреля обратилась его родственница», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост Артема Дорофеева - 190 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые. 1 апреля на нем были черная толстовка, черная болоньевая безрукавка и брюки защитного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 02, 8-800-700-54-52.

Напомним: в Пензе также разыскивается 19-летняя Екатерина Левченко, которая тоже исчезла 1 апреля.