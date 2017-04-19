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Происшествия | В Пензе разыскивается 21-летний Артем Дорофеев

19.04.2017|17:11
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В Пензе полиция и волонтеры разыскивают 21-летнего Артема Александровича Дорофеева, местонахождение которого неизвестно с 1 апреля.

«С заявлением об исчезновении молодого человека 17 апреля обратилась его родственница», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост Артема Дорофеева - 190 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые. 1 апреля на нем были черная толстовка, черная болоньевая безрукавка и брюки защитного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 02, 8-800-700-54-52.

Напомним: в Пензе также разыскивается 19-летняя Екатерина Левченко, которая тоже исчезла 1 апреля.

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Гость|19.04.2017 17:30|

Наверное с той длинной уехал на море

Гость|19.04.2017 17:37|

http://1pnz.ru/city_online/proishestviya/news/19letnyaya_urozhenka_penza_katya_levchenko_propala_v_odin_den_s_molodym_chelovekom_/

Гость|19.04.2017 17:43|

застрелили их наверное в Засечном

Гость|19.04.2017 17:49|

Что вот прям так босиком и без куртки пропал?

Гость|19.04.2017 17:49|

Гость писал(a):

застрелили их наверное в Засечном
да уж, трупы там находят с завидным постоянством.

Гость|19.04.2017 17:59|

Молодцы ребята! Главное вовремя свалить! Весь мир у ваших ног.

Гость|19.04.2017 18:02|

как говориться: "Прощай немытый и тупой городишко, До свиданья депутаты-воры и их бесплатные слуги"

Имя: Гость
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