19.04.2017 | 18:17

Пензячка Евгения Рыжечева даже не успела толком порадоваться, что наконец-то выплатила кредит за свой автомобиль. На машину, припаркованную около дома № 11 на улице Комсомольской, упала кирпичная стена, которая отвалилась от нежилой многоэтажки на Крупской, 5.

«Машина запищала. Мы вышли и увидели, что на нее обрушился дом», - рассказала дочь Евгении Рыжечевой Анастасия.

Каким образом стена упала на иномарку, рабочие, копошившиеся среди кирпичных обломков, объяснить не смогли.

«Мы только пришли, ничего не видели», - заявили они.

Когда груда кирпичей упала на автомобиль, экскаватор работал с другой стороны разрушаемого дома. А там, где стоял Renault, по словам владелицы транспортного средства, никаких ограждений не было.

«У нас тут дети ходят. Хотя бы забор сделали!» - возмутилась Евгения.

Кстати, работы по демонтажу дома № 5 на улице Крупской велись уже третий день подряд.

«Все было огорожено лентой. Людей предупреждали, что здесь будут вестись работы. Но местные жители не понимают, продолжают ставить машины», - отметил руководитель подрядной организации Алексей Арапов.

Что же касается таинственного исчезновения оградительной ленты, то этому нашлось объяснение.

«Ее рвут целенаправленно, потому что люди просто привыкли ходить этим путем», - сообщил Алексей Арапов.

Вероятнее всего, возмещением материального ущерба будет заниматься страховая компания. Если нет, то вопрос предстоит решать в судебном порядке.