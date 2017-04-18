18.04.2017 | 14:32

Полиция и волонтеры разыскивают 19-летнюю Екатерину Сергеевну Левченко из Пензы.

«Девушка пропала 1 апреля. С заявлением в полицию ее мать обратилась 8-го числа», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост пропавшей 180 сантиметров, глаза голубые, телосложение среднее, волосы светлые. Особая примета - слегка горбится.

В день исчезновения на ней была темно-оранжевая куртка и светло-серые ботинки. При себе у девушки был матерчатый разноцветный рюкзак.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить по телефонам 02, 8(800)-700-54-52.