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Происшествия | В Пензе разыскивается 19-летняя Екатерина Левченко

18.04.2017|14:32
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Полиция и волонтеры разыскивают 19-летнюю Екатерину Сергеевну Левченко из Пензы.

«Девушка пропала 1 апреля. С заявлением в полицию ее мать обратилась 8-го числа», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост пропавшей 180 сантиметров, глаза голубые, телосложение среднее, волосы светлые. Особая примета - слегка горбится.

В день исчезновения на ней была темно-оранжевая куртка и светло-серые ботинки. При себе у девушки был матерчатый разноцветный рюкзак.

Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить по телефонам 02, 8(800)-700-54-52.

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Гость|18.04.2017 14:53|

а ничошная такая. надо искать

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