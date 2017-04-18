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Происшествия | Cтанцию Пенза-III оцепили из-за пакета с мусором

18.04.2017|16:47
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Во вторник, 18 апреля, около 15 часов в редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение от жителя областного центра об оцеплении железнодорожной станции Пенза-III.

«В грузовом поезде нашли предмет, похожий на бомбу. Все оцеплено, ведутся работы по разминированию!» - написал встревоженный горожанин.

Пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова прокомментировала ситуацию. «На грузовой платформе был обнаружен бесхозный пакет. Специалисты обследовали его, внутри оказался бытовой мусор», - пояснила она.

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Гость|18.04.2017 17:18|

оцепите всю Пензу! Она вся в мусорных пакетах)

Гость|18.04.2017 17:21|

Бдительность не бывает лишней, всегда кажется что все нас обойдет стороной и не каснется, а вспомните Волгодонск, буйнакск , Волгоград

Гость|18.04.2017 17:30|

Пустую бутылку кто-то из машинистов заныкал?

Имя: Гость
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