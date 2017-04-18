18.04.2017 | 16:47

Во вторник, 18 апреля, около 15 часов в редакцию ИА «ПензаИнформ» поступило сообщение от жителя областного центра об оцеплении железнодорожной станции Пенза-III.

«В грузовом поезде нашли предмет, похожий на бомбу. Все оцеплено, ведутся работы по разминированию!» - написал встревоженный горожанин.

Пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова прокомментировала ситуацию. «На грузовой платформе был обнаружен бесхозный пакет. Специалисты обследовали его, внутри оказался бытовой мусор», - пояснила она.