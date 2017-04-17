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Происшествия | Работник зареченского магазина заразил посетителя гепатитом А

17.04.2017|12:54
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В Заречном зарегистрирован случай острого вирусного гепатита А. Об этом на еженедельной городской планерке рассказала главный санитарный врач ЗАТО Людмила Куликова.

Гепатит А называют болезнью грязных рук. Единичные случаи заражения в Заречном бывают ежегодно. Но в этот раз сложилась неординарная ситуация: заболевший работает в магазине и контактирует с большим количеством людей.

«Все противоэпидемические мероприятия на месте работы мужчины проведены. Люди, которые контактировали с ним, обследованы. У одного из них заболевание проходило в скрытой форме, без внешних проявлений. Оба человека сейчас проходят лечение. Остальным сотрудникам магазина сделаны прививки от гепатита А», - приводит портал «Заречье сегодня» слова начальника отдела эпиднадзора МРУ № 59 ФМБА России Марии Миловой.

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Гость|17.04.2017 13:26|

Заречный срочно нужно закрыть и никого оттуда не выпускать. Пусть сами дышат своей культурой.

Гость|17.04.2017 13:29|

Немедленно сообщите что это за магазин???

Гость|17.04.2017 13:39|

А гонореей там не заразили

Гость|17.04.2017 14:12|

Говнореей тут многие страдают. Руки нужно мыть и овощи с фруктами. А не хомячить на улице.

Имя: Гость
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