17.04.2017 | 12:54

В Заречном зарегистрирован случай острого вирусного гепатита А. Об этом на еженедельной городской планерке рассказала главный санитарный врач ЗАТО Людмила Куликова.

Гепатит А называют болезнью грязных рук. Единичные случаи заражения в Заречном бывают ежегодно. Но в этот раз сложилась неординарная ситуация: заболевший работает в магазине и контактирует с большим количеством людей.

«Все противоэпидемические мероприятия на месте работы мужчины проведены. Люди, которые контактировали с ним, обследованы. У одного из них заболевание проходило в скрытой форме, без внешних проявлений. Оба человека сейчас проходят лечение. Остальным сотрудникам магазина сделаны прививки от гепатита А», - приводит портал «Заречье сегодня» слова начальника отдела эпиднадзора МРУ № 59 ФМБА России Марии Миловой.