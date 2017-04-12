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Происшествия | 70-летний велосипедист скончался в результате аварии в Шемышейке

12.04.2017|11:56
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В Пензенской области выясняются обстоятельства смертельного ДТП, случившегося во вторник, 11 апреля.

По предварительным данным, авария произошла в 13:30. На Рабочей улице в поселке Шемышейка автомобиль Lada Priora под управлением 38-летнего водителя сбил велосипедиста 1946 года рождения. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

Напомним: также 11 апреля у дома № 9 на улице Ахунской в Заречном 22-летний водитель автомобиля Kia наехал на 79-летнего велосипедиста. Пенсионер был госпитализирован.

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