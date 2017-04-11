11.04.2017 | 13:13

Во вторник, 11 апреля, около 11 часов утра в полицию Пензы поступил сигнал об обнаружении подозрительного бесхозного предмета в автобусе № 66, находившемся в Терновке.

«На место оперативно выехали сотрудники полиции и других специальных служб. Предмет обследовали, это оказался обычный карманный фонарик», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Скорее всего, бесхозный фонарик вызвал беспокойство и тревогу горожан после ЧП в Ростове-на-Дону. Напомним: 6 апреля там оторвало пальцы мужчине, в руках которого взорвался предмет, подобранный им на дороге. Это было самодельное устройство, замаскированное под фонарик.