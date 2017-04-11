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Происшествия | В Пензе подняли тревогу из-за бесхозного предмета в автобусе № 66

11.04.2017|13:13
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Во вторник, 11 апреля, около 11 часов утра в полицию Пензы поступил сигнал об обнаружении подозрительного бесхозного предмета в автобусе № 66, находившемся в Терновке.

«На место оперативно выехали сотрудники полиции и других специальных служб. Предмет обследовали, это оказался обычный карманный фонарик», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Скорее всего, бесхозный фонарик вызвал беспокойство и тревогу горожан после ЧП в Ростове-на-Дону. Напомним: 6 апреля там оторвало пальцы мужчине, в руках которого взорвался предмет, подобранный им на дороге. Это было самодельное устройство, замаскированное под фонарик.

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Гость|11.04.2017 13:37|

Предмет бесхозный, да тут город бесхозный.

Гость|11.04.2017 13:47|

А чо тревожиться митинг против терроризма или вместе против террора прошел, не надо понапрасну беспокоиться.

Гость|11.04.2017 14:04|

ЭТО НЕ ШУТКИ, ПЕНЗУ ПРОВЕРЯЮТ НА БДИТЕЛЬНОСТЬ!!!

Гость|11.04.2017 14:07|

Лучше перебдеть чем не добдеть

Гость|11.04.2017 14:10|

Да сжечь его надо было. Автобус №66.

Гость|11.04.2017 14:14|

Отменить все автобусы, лучше пешком ходить. Тем более, что скоро будет европейская чистота в Пензе!

Имя: Гость
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