Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 апр 2017|11:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Происшествия | 84-летняя жительница Елюзани получила ожоги при тушении травы

10.04.2017|09:58
Печать

В субботу, 8 апреля, в селе Нижняя Елюзань Городищенского района произошло ЧП: местная жительница при тушении травы получила термический ожог.

«Сообщение о том, что в больницу госпитализирована 84-летняя женщина, поступило в полицию в 16:10. По предварительным данным, телесные повреждения она получила при тушении загоревшейся травы около своего дома», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Проверку по данному факту проводит участковый уполномоченный полиции.

В ГУ МЧС России по Пензенской области напоминают: при сжигании мусора место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью.

Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего сооружения.

«Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной полосой шириной не менее 0,4 метра. Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и связи», - подчеркнули в МЧС.

0
0
0
0
Гость|10.04.2017 10:55|

ну и дура тчк

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!