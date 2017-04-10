10.04.2017 | 09:58

В субботу, 8 апреля, в селе Нижняя Елюзань Городищенского района произошло ЧП: местная жительница при тушении травы получила термический ожог.

«Сообщение о том, что в больницу госпитализирована 84-летняя женщина, поступило в полицию в 16:10. По предварительным данным, телесные повреждения она получила при тушении загоревшейся травы около своего дома», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Проверку по данному факту проводит участковый уполномоченный полиции.

В ГУ МЧС России по Пензенской области напоминают: при сжигании мусора место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью.

Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего сооружения.

«Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной полосой шириной не менее 0,4 метра. Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и связи», - подчеркнули в МЧС.