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Происшествия | В Пензенской области зафиксировали 12 возгораний сухой травы

08.04.2017|15:35
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В Пензенской области только за один день зафиксировали 12 возгораний сухой травы. Самое крупное из них произошло в Пензе, в районе Кривозерья. Площадь пожара составила три гектара. На место ЧП были направлены три расчета. В ликвидации огня приняли участие и добровольцы из села Мичурино.

«Пожар тушат с помощью ранцевых огнетушителей», - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Распространению огня способствовал сильный ветер. За несколько часов спасателям удалось полностью локализовать возгорание. Сотрудники МЧС обращаются к жителям области с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности при уборке своих приусадебных участков.

«Место сжигания мусора нужно окопать, рядом поставить бочку с водой или хотя бы ведро. Ни в коем случае без присмотра огонь оставлять нельзя», - напомнила Анна Шупилова.

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Гость|08.04.2017 18:30|

Какие 12? у нас только около деревни с десяток

Имя: Гость
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