08.04.2017 | 15:35

В Пензенской области только за один день зафиксировали 12 возгораний сухой травы. Самое крупное из них произошло в Пензе, в районе Кривозерья. Площадь пожара составила три гектара. На место ЧП были направлены три расчета. В ликвидации огня приняли участие и добровольцы из села Мичурино.

«Пожар тушат с помощью ранцевых огнетушителей», - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Распространению огня способствовал сильный ветер. За несколько часов спасателям удалось полностью локализовать возгорание. Сотрудники МЧС обращаются к жителям области с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности при уборке своих приусадебных участков.

«Место сжигания мусора нужно окопать, рядом поставить бочку с водой или хотя бы ведро. Ни в коем случае без присмотра огонь оставлять нельзя», - напомнила Анна Шупилова.