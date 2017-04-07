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Происшествия | В Пензе подняли тревогу из-за оставленного у детсада рюкзака

07.04.2017|11:32
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В пятницу, 7 апреля, жители Пензы были встревожены происходящим у филиала № 2 детского сада № 120 на улице Челябинской, 6.

«Что произошло в микрорайоне Терновка у 120-го садика? Куча полицейских, скорая, пожарные и органы спецслужбы», - появилось сообщение в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«В свете последних событий, скорее всего, нашли бесхозный предмет», - предположил один из комментаторов.

«На скамейке возле детского сада был обнаружен бесхозный рюкзак. На место прибыли сотрудники полиции и других спецслужб. Место оцепили. При обследовании выяснилось, что в рюкзаке находятся книги и тетради», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|07.04.2017 11:44|

Бараны-вперёд!

Гость|07.04.2017 11:49|

Гость писал(a):

Гость|07.04.2017 11:44|

Бараны-вперёд!

Это ты к чему сказал, дебил? Люди проявляют бдительность и правильно делают!

Гость|07.04.2017 11:49|

Кому нужна захолустная пенза..

Шашлычник|07.04.2017 12:01|

Зачастую тревоги организуют специально. В одной из поликлиник Пензы главврачом персоналу спущена установка примечать любые бесхозные предметы, потому что спецслужбы специально проверяют больницы на реакцию, самолично подкидывая такие предметы.

Гость|07.04.2017 12:02|

Странно, что школьник, который забыл рюкзак, придя в школу или домой не заметил его отсутствия. Теперь найти этого ребёнка с кратковременной амнезией и пусть родители платят за беспамятство своего киндера - вызовы всевозможных спецслужб.

Гость|07.04.2017 12:03|

Гость писал(a):

Бараны-вперёд!
Сам ты баран! Придурок конченный.

Гость|07.04.2017 12:08|

Гость писал(a):

Сам ты баран! Придурок конченный.
В зеркало смотрел?

Там или крыса или баран, там что крыса?

Тогда извините это было сказано не вам.

Гость|07.04.2017 12:10|

Гость писал(a):

У тебя
Мнение троля не интересно.

Гость|07.04.2017 12:12|

Гость писал(a):

Люди проявляют бдительность и правильно делают!
увидел подозрительный предмет-сделай подозрительное письмо

Гость|07.04.2017 12:13|

Поверка бдительности.

Гость|07.04.2017 12:34|

Мы бы посмотрели как ты отреагировал на эту ситуацию, если бы твой ребенок ходил в этот сад. Нарожают всяких ....

Гость|07.04.2017 12:42|

Гость писал(a):

Люди проявляют бдительность и правильно делают!

увидел подозрительный предмет-сделай подозрительное письмо

Гость|07.04.2017 12:13|

Поверка бдительности.

Гость|07.04.2017 12:25|

Гость писал(a):

Гость|07.04.2017 12:06|

Гость писал(a):

Гость|07.04.2017 12:01|

Админ ты дебил?-предупреди мэра во избежании жертв!

Гость писал(a):

Гость|07.04.2017 11:58|

Гость писал(a):

Люди проявляют бдительность и правильно делают!

Ну тогда если так то твоя прямая обязанность как хорошего бдила подать в суд на Кувайцева который устраивает во время повышенной террористической опасности субботники воскресники и санитарные пятницы, где убирая мусор человек может поднять пивную банку а она может взорваться.

Они не бараны, ты давай вперёд прояви бдительность стукани на мэра.

Админ не будь конченым дебилом-немедленно сообщи!

Данный пост прошу считать предупреждением граждан города об опасности подстерегающей их на субботниках воскресниках и санитарных пятницах.

Имя: Гость
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