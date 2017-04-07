07.04.2017 | 11:32

В пятницу, 7 апреля, жители Пензы были встревожены происходящим у филиала № 2 детского сада № 120 на улице Челябинской, 6.

«Что произошло в микрорайоне Терновка у 120-го садика? Куча полицейских, скорая, пожарные и органы спецслужбы», - появилось сообщение в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

«В свете последних событий, скорее всего, нашли бесхозный предмет», - предположил один из комментаторов.

«На скамейке возле детского сада был обнаружен бесхозный рюкзак. На место прибыли сотрудники полиции и других спецслужб. Место оцепили. При обследовании выяснилось, что в рюкзаке находятся книги и тетради», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.