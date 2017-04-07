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Происшествия | В Мокшанском районе три человека пострадали при опрокидывании ВАЗа

07.04.2017|16:47
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В пятницу, 7 апреля, на автодороге Мокшан - Царевщино случилось дорожно-транспортное происшествие. Сигнал о нем поступил на пульт дежурного в 14:20.

По предварительным данным, в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2108 пострадали три человека. Все они доставлены в медицинское учреждение для прохождения полного обследования.

«В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа ГИБДД», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ликвидации последствий ДТП также принимали участие сотрудники регионального ГУ МЧС России.

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Гость|07.04.2017 17:11|

А почему не написано что они автоджентельмены?

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