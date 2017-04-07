07.04.2017 | 16:47

В пятницу, 7 апреля, на автодороге Мокшан - Царевщино случилось дорожно-транспортное происшествие. Сигнал о нем поступил на пульт дежурного в 14:20.

По предварительным данным, в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2108 пострадали три человека. Все они доставлены в медицинское учреждение для прохождения полного обследования.

«В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа ГИБДД», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ликвидации последствий ДТП также принимали участие сотрудники регионального ГУ МЧС России.