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Происшествия | Два рыбака чудом избежали гибели в Сурском водохранилище

07.04.2017|15:53
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В пятницу, 7 апреля, около 13:00 на пульт дежурного поступило сообщение, что двум рыбакам грозит гибель в Сурском водохранилище.

Утром мужчины спокойно прошли по льду и стали ловить рыбу. Но из-за воды, поступающей в водохранилище, лед стал с каждой минутой все больше отходить от берега. Вернуться на берег без посторонней помощи рыболовы уже не смогли.

К ним на лодке прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра. Они забрали любителей подледного лова и спасли их от неминуемой смерти.

«Весенний лед непредсказуем, провалы возможны даже в тех местах, где он кажется еще толстым. Воздержитесь от выхода на водные объекты до полной очистки их ото льда. Берегите себя и своих близких. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, незамедлительно звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - в преддверии выходных обращается к рыбакам пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|07.04.2017 16:18|

От теплой кунки к холодной лунке

Гость|07.04.2017 16:20|

Паводок начинается

Гость|07.04.2017 16:25|

бабла с них возьмете за спасение, и побольше.

За хобби (рыбалку) надо платить, раз мозгов нет

Гость|07.04.2017 16:31|

Каждый год одно и то же.

Имя: Гость
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