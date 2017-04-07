07.04.2017 | 15:53

В пятницу, 7 апреля, около 13:00 на пульт дежурного поступило сообщение, что двум рыбакам грозит гибель в Сурском водохранилище.

Утром мужчины спокойно прошли по льду и стали ловить рыбу. Но из-за воды, поступающей в водохранилище, лед стал с каждой минутой все больше отходить от берега. Вернуться на берег без посторонней помощи рыболовы уже не смогли.

К ним на лодке прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра. Они забрали любителей подледного лова и спасли их от неминуемой смерти.

«Весенний лед непредсказуем, провалы возможны даже в тех местах, где он кажется еще толстым. Воздержитесь от выхода на водные объекты до полной очистки их ото льда. Берегите себя и своих близких. Если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, незамедлительно звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - в преддверии выходных обращается к рыбакам пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.