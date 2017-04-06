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Происшествия | В Заречном из детсада госпитализировали ребенка после закапывания в нос

06.04.2017|12:42
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В среду, 5 апреля, в детскую областную больницу привезли 3-летнюю девочку из детского сада в Заречном. Ребенок пожаловался воспитательнице на насморк, после чего медсестра закапала ему назальные капли.

«Через непродолжительное время девочке стало плохо, и из детского сада она была госпитализирована в детскую больницу», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются сотрудники детского сада и родители девочки. Также изъята медицинская документация, в том числе касающаяся состояния здоровья ребенка.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировали в управлении.

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Гость|06.04.2017 13:49|

Насморк и насморк-высморкали бы да и всё, а капать такому малышу, не зная ,есть ли какая-то аллергия-это капец, вот и доверь ребенка чужим людям...

Гость|06.04.2017 14:13|

Гость писал(a):

Насморк и насморк-высморкали бы да и всё, а капать такому малышу, не зная ,есть ли какая-то аллергия-это капец, вот и доверь ребенка чужим людям...
Доверили американской системе, там это ьнорма даже для взрослых. Лошадиная доза антибиотиков и гоу хоум...

Гость|06.04.2017 14:23|

penzainform.ru писал(a):

Ребенок пожаловался воспитательнице на насморк,
Насморк мог быть аллергическим,а капли только спровоцировали и усилили развитие анафилаксии. Прежде чем совать ребёнку лекарство неплохо было бы убедится в отсутствии у него аллергии. Этой ситуации можно было бы избежать просто померив ребёнку температуру и сунув нос в его медкарточку.

Гость|06.04.2017 14:26|

Гость писал(a):

Доверили американской системе, там это ьнорма даже для взрослых. Лошадиная доза антибиотиков и гоу хоум
Там-там.. Причем здесь мериканцы..У тебя тролль крыша что-ли поехала от них.

Гость|06.04.2017 14:29|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Доверили американской системе, там это ьнорма даже для взрослых. Лошадиная доза антибиотиков и гоу хоум
Там-там.. Причем здесь мериканцы..У тебя тролль крыша что-ли поехала от них.
При том, что по чьей-то дури копируем их и в этом.

Гость|06.04.2017 14:53|

Совать нос ребёнка в медкарточку? Там пыли больше, чем у вас в мозгах.

Имя: Гость
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