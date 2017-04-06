06.04.2017 | 12:42

В среду, 5 апреля, в детскую областную больницу привезли 3-летнюю девочку из детского сада в Заречном. Ребенок пожаловался воспитательнице на насморк, после чего медсестра закапала ему назальные капли.

«Через непродолжительное время девочке стало плохо, и из детского сада она была госпитализирована в детскую больницу», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Пензенской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются сотрудники детского сада и родители девочки. Также изъята медицинская документация, в том числе касающаяся состояния здоровья ребенка.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировали в управлении.