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Происшествия | Упавшее дерево блокировало проезд на ул. Ленинградскую

04.04.2017|15:40
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Дорога, ведущая от дворов Западной Поляны на улицу Ленинградскую, была блокирована в течение нескольких часов. Водители, выезжавшие утром из дома, разворачивались и искали объезд. Путь им преградило упавшее дерево.

А вот настоящая беда случилось у Вячеслава Русяева, который парковал свою старенькую «восьмерку» на том месте три года.

«Вчера около 23:00 поставил машину, а утром вышел, чтобы ехать на работу, и увидел упавшее дерево. Даже не знаю, почему оно рухнуло», - рассказал Вячеслав.

Можно предположить, что падение дерева спровоцировал выпавший ночью снег. Тяжелый и мокрый, он осел на ветвях клена, и тот не выдержал нагрузки. Старого исполина вырвало из земли с корнем.

У ветхой машины Вячеслава пострадало только лобовое стекло, но все равно обидно. В этом микрорайоне многие вынуждены ставить свои автомобили вблизи деревьев. ЧП может повториться.

«Наверное, коммунальные службы виноваты. Аварийных деревьев здесь много. В любой момент могут упасть», - отметил Вячеслав.

Уже до обеда дерево распилили и убрали в сторонку. Проезд открыт. А на несчастливое место тут же встала другая машина. Ей пока ничего не угрожает.

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Гость|04.04.2017 19:56|

А водители своими куриными мозгами додуматься не могли? Позвонить коммунальщикам? Я фигею просто с нашего народа...

Гость|04.04.2017 19:58|

Я имею ввиду тех, которые раньше Вячеслава на работу выезжали

Имя: Гость
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