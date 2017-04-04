04.04.2017 | 15:40

Дорога, ведущая от дворов Западной Поляны на улицу Ленинградскую, была блокирована в течение нескольких часов. Водители, выезжавшие утром из дома, разворачивались и искали объезд. Путь им преградило упавшее дерево.

А вот настоящая беда случилось у Вячеслава Русяева, который парковал свою старенькую «восьмерку» на том месте три года.

«Вчера около 23:00 поставил машину, а утром вышел, чтобы ехать на работу, и увидел упавшее дерево. Даже не знаю, почему оно рухнуло», - рассказал Вячеслав.

Можно предположить, что падение дерева спровоцировал выпавший ночью снег. Тяжелый и мокрый, он осел на ветвях клена, и тот не выдержал нагрузки. Старого исполина вырвало из земли с корнем.

У ветхой машины Вячеслава пострадало только лобовое стекло, но все равно обидно. В этом микрорайоне многие вынуждены ставить свои автомобили вблизи деревьев. ЧП может повториться.

«Наверное, коммунальные службы виноваты. Аварийных деревьев здесь много. В любой момент могут упасть», - отметил Вячеслав.

Уже до обеда дерево распилили и убрали в сторонку. Проезд открыт. А на несчастливое место тут же встала другая машина. Ей пока ничего не угрожает.