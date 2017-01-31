31.01.2017 | 17:21

Рано утром в селе Пригородном Сердобского района начался пожар.

«На место происшествия выехали муниципальные подразделение села, в том числе два добровольных пожарных, и подразделение десятой части, обслуживающей Сердобский район. Выгорела веранда на площади семь квадратных метров, частично пострадала кровля», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

После ликвидации возгорания в доме было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения. Есть предположение, что одинокий гражданин умер еще до начала пожара.

Предварительная причина ЧП - неисправность отопительной системы в доме.

«В Пензенской области установилась морозная погода. Жители региона должны быть особенно внимательны и не допускать перекала печей», - подчеркнула Анна Шупилова.