26.01.2017 | 10:03

В среду, 25 января, в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области было обнаружено тело местного жителя. Соответствующее сообщение поступило в полицию около 10 часов утра.

«43-летнего мужчину нашли на окраине села. На его теле нет видимых признаков насильственной смерти», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, сельчанин скончался в результате переохлаждения.

Проверку по данному факту проводит Следственное управления СК РФ по Пензенской области.