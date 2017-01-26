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Происшествия | Житель Лопатинского района найден замерзшим насмерть

26.01.2017|10:03
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В среду, 25 января, в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области было обнаружено тело местного жителя. Соответствующее сообщение поступило в полицию около 10 часов утра.

«43-летнего мужчину нашли на окраине села. На его теле нет видимых признаков насильственной смерти», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, сельчанин скончался в результате переохлаждения.

Проверку по данному факту проводит Следственное управления СК РФ по Пензенской области.

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Гость|26.01.2017 10:29|

синячить - опасно для жизни....

Гость|26.01.2017 10:32|

penzainform.ru писал(a):

В среду, 25 января
А ведь морозов не было, чуть ниже ноля было...

Гость|26.01.2017 10:34|

Шо, опять? на пошлой неделе вроде было...

Гость|26.01.2017 15:22|

Начинают вымерзать. ..Как следствие закрытия наркологических кошек.

Имя: Гость
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