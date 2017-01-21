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Происшествия | В Городище «Лада-Калина» врезалась в столб

21.01.2017|13:25
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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пятницу, 20 января, в Городище.

По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 62 на улице Матросова автомобиль «Лада-Калина», которым управлял 27-летний мужчина, слетел в кювет и врезался в столб уличного освещения.

В аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне машины: водитель и его 21-летняя спутница. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|21.01.2017 15:08|

А зачем она врезалась в столб? Что, по дороге прямо не ездица?

Гость|21.01.2017 15:29|

Хотел срезать угол..

Гость|21.01.2017 16:18|

Гость писал(a):

А зачем она врезалась в столб? Что, по дороге прямо не ездица?
Чего столбы ходят в неустановленных местах? Выпишите столбу штраф, а водиле до 30 лет за руль не садиться. Девку в загс наверное вез спешил?

Гость|21.01.2017 16:24|

калина иначе не может.

Гость|21.01.2017 17:39|

Это сын большого начальника-все замяли.

Гость|21.01.2017 17:44|

Гость писал(a):

не ездица
Ну походу больше она действительно не ездица, мой малограмотный друг.

Гость|21.01.2017 18:09|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
не ездица
Ну походу больше она действительно не ездица, мой малограмотный друг.
Срочно отправить в Финляндию.

Гость|21.01.2017 18:25|

Где противник тазов?давай тяв тяв.

Гость|21.01.2017 18:51|

Гость писал(a):

мой малограмотный друг.
Да клал я на тебя))) Тамбофскей волк тибе друк!

Гость|21.01.2017 19:00|

Хотел повторить подвиг того, чье имя носит улица. Только амбразур на улице не нашел, только столб.

Гость|21.01.2017 19:19|

Вывод - сократить количество столбов.

Гость|21.01.2017 19:20|

Это успех

Гость|21.01.2017 19:23|

Ох калинка-малинка моя, В саду ягода малинка моя. Авто в утиль водиле лишение.

Гость|21.01.2017 19:33|

Гость писал(a):

Ох калинка-малинка моя
Я обычно на мелодию Аве Мария пою - лаааада калиииЪииинааа

Гость|21.01.2017 21:00|

боком валит)))))

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Имя: Гость
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