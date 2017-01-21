21.01.2017 | 13:25

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пятницу, 20 января, в Городище.

По предварительным данным, в 19:40 напротив дома № 62 на улице Матросова автомобиль «Лада-Калина», которым управлял 27-летний мужчина, слетел в кювет и врезался в столб уличного освещения.

В аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне машины: водитель и его 21-летняя спутница. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.