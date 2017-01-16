16.01.2017 | 12:19

В Заречном автомобиль ВАЗ-2112 вылетел на встречную полосу и врезался в столб. Сообщение о ДТП вместе с фотографиями с места событий появилось в группе 20th Road Club в соцсети «ВКонтакте» вечером 13 января.

Водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Ленина в сторону проспекта 30-летия Победы и не учел дорожно-метеорологических условий. Напротив дома № 6 на Ленина он оказался на встречной полосе, где врезался в световую опору. Столб упал на тротуар.

По словам очевидцев, зареченец уходил от столкновения.

«В результате ДТП никто не пострадал. У водителя взяли кровь на анализ, результаты которого показали, что автомобилист был трезв», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный Максима Ботяновского.