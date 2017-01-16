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Происшествия | В Заречном автомобиль ВАЗ-2112 свалил столб на тротуар

16.01.2017|12:19
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В Заречном автомобиль ВАЗ-2112 вылетел на встречную полосу и врезался в столб. Сообщение о ДТП вместе с фотографиями с места событий появилось в группе 20th Road Club в соцсети «ВКонтакте» вечером 13 января.

Водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Ленина в сторону проспекта 30-летия Победы и не учел дорожно-метеорологических условий. Напротив дома № 6 на Ленина он оказался на встречной полосе, где врезался в световую опору. Столб упал на тротуар.

По словам очевидцев, зареченец уходил от столкновения.

«В результате ДТП никто не пострадал. У водителя взяли кровь на анализ, результаты которого показали, что автомобилист был трезв», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Заречный Максима Ботяновского.

Источник — фото vk.com/20th_road_club
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Гость|16.01.2017 12:24|

А нехер стобу было перебегать дорогу!

Гость|16.01.2017 12:28|

penzainform.ru писал(a):

У водителя взяли кровь на анализ, результаты которого показали, что автомобилист был трезв
как же долго идет экспертиза на наличие алкоголя в крови в городе высокой культуры)))))

Имя: Гость
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