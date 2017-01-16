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Происшествия | В Пензе трехлетний мальчик умер из-за герпетической инфекции

16.01.2017|12:20
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В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти трехлетнего мальчика.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ, ребенок был доставлен в клинический центр специализированных видов медицинской помощи 27 декабря. Через некоторое время его состояние ухудшилось, мальчика перевели в отделение реанимации детской больницы имени Н. Ф. Филатова.

Несмотря на медицинскую помощь, 9 января он скончался. По предварительным данным, смерть наступила из-за герпетической инфекции.

«В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, а также другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. По ее результатам примут процессуальное решение», - резюмировали в СУ СК РФ.

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Гость|16.01.2017 12:27|

Упаси бог попасть в больницу на праздники...

Гость|16.01.2017 12:27|

Герпес очень опасная штука.

Гость|16.01.2017 12:29|

но не смертельная...

Гость|16.01.2017 12:30|

Медицина на уровне каменного века.

Гость|16.01.2017 12:36|

Гость писал(a):

едицина на уровне каменного века.
Это да ... особенно в нашем п.г.т. Пенза ...

Имя: Гость
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