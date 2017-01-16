16.01.2017 | 13:05

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали пьяного 41-летнего мужчину, который угрожал убийством своим пожилым родителям.

«Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили от дежурного пульта централизованной охраны информацию о том, что в доме на улице Кирова мужчина угрожает ножом своим родителям», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место, злоумышленник попытался скрыться. Однако росгвардейцы задержали его и заковали в наручники.

Пенсионеры рассказали, что у них с сыном возник конфликт и тот хватился за нож. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.