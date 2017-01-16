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Происшествия | Росгвардейцы задержали жителя Пензы, угрожавшего убить родителей

16.01.2017|13:05
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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали пьяного 41-летнего мужчину, который угрожал убийством своим пожилым родителям.

«Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили от дежурного пульта централизованной охраны информацию о том, что в доме на улице Кирова мужчина угрожает ножом своим родителям», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Когда стражи порядка прибыли на место, злоумышленник попытался скрыться. Однако росгвардейцы задержали его и заковали в наручники.

Пенсионеры рассказали, что у них с сыном возник конфликт и тот хватился за нож. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Гость|16.01.2017 13:22|

Не боитесь заводить детей? Дорого и страшно..

Гость|16.01.2017 13:27|

Гость писал(a):

Не боитесь заводить детей? Дорого и
Не боимся. Если ты трусишь, то ведь большинство нет.

Гость|16.01.2017 13:30|

Лейб-гусары. Мушкетёры. Молодцы. Спумали синяка.

Гость|16.01.2017 13:34|

penzainform.ru писал(a):

росгвардейцы его заковали в наручники
Мдя...11 канал как всегда перлЫ выдает на гора.

Гость|16.01.2017 13:34|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не боитесь заводить детей? Дорого и
Не боимся. Если ты трусишь, то ведь большинство нет.
Дадада, дети это цветы жизини. Сначала за занавеской в однушке они, потом отец на старость лет, мать на кухне на табуреточках, чтобы от плиты далеко не бегать. Ванная комната строго по расписанию, пенсия вся им, родимым. Мы тоже как все, большинство!

Гость|16.01.2017 13:38|

Гость писал(a):

Дадада, дети это цветы жизини. Сначала за занавеской в однушке они, потом отец на старость лет, мать на кухне на табуреточках
Мы знаем. И ничего не боимся.

Гость|16.01.2017 13:40|

Гость писал(a):

Мы знаем. И ничего не боимся.
Мы ничего не боимся, росгвардия от собственный детей защитит.

Гость|16.01.2017 13:41|

Гость писал(a):

Не боитесь заводить детей? Дорого и страшно..
Это смотря как воспитывать.

Гость|16.01.2017 13:44|

Гость писал(a):

Это смотря как воспитывать.
Наивность. Никто никого не воспитывает, все уже готово с момента зачатия.

Гость|16.01.2017 13:46|

Гость писал(a):

Наивность. Никто никого не воспитывает, все уже готово с момента зачатия.
Психически больным просто не разрешается иметь детей. И не надо нам тут приплетать свои аргументы, про тебя все и так всё знают.

Гость|16.01.2017 13:49|

Гость писал(a):

Психически больным просто не разрешается иметь детей.
Так не имей.

Гость|16.01.2017 13:54|

Гость писал(a):

И не надо нам тут приплетать свои аргументы
А тебя, как и у большинства, аргумент один - эгоизм, кружка воды.

Гость|16.01.2017 13:55|

Люди, что же с вами произошло? Мы в 50-ые, 60-ые годы жили в глухой деревне. У всех по 6-8 детей, родители в основном неграмотные. Работали в колхозе, и у себя на подворье. Держали скот, обрабатывали огороды, отдавали налоги, кормили город. Слыхом никто не слыхивал, чтобы дети перечили родителям. Мы с 5 по 10 класс ходили в соседнее село в школу за 7 км., лесом и полем, по бездорожью, каждый день, потемну. И даже в голове ни у кого не было, что кто-то может обидеть детей. И как учились все хорошо. И никто нас не воспитывал. Пожилой отец мог отвесить подзатыльник взрослому сыну, если что не так, но сын воспринимал это как должное.

Гость|16.01.2017 13:57|

Гость писал(a):

У всех по 6-8 детей, родители в основном неграмотные.
Это мечта..

Гость|16.01.2017 13:58|

это час им не понять.

Имя: Гость
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