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Происшествия | В Сердобске вандалы осквернили памятник Яблочкову

14.01.2017|10:10
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В Сердобске неизвестные вандалы осквернили памятник русскому изобретателю Яблочкову, установленный в центре города. Белой краской они написали непечатные слова и нарисовали неприличный символ.

О случившемся рассказала районная газета «Сердобские новости». «Обсуждая эту тему в социальных сетях, горожане предполагают, что это дело рук несовершеннолетних», - пишет издание.

«Когда не сдал ЕГЭ по физике и решил мстить всем физикам. А если серьезно, то тот, кто нарисовал это, пускай нарисует себе это на лбу», - пишет один из посетителей группы «Подслушано в Сердобске» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ужас какой! ...Какие то школьники, скорее всего плохо учащиеся, больше ничего в этой жизни и не могут. Нашли бы их и заставили не только памятник приводить в порядок, а еще и свалки убирать, может так хоть ума прибавилось», - считает еще одна жительница райцентра.

В редакции «Сердобских новостей» ИА «ПензаИнформ» рассказали, что администрация города обещала в ближайшее время привести монумент в порядок, а сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента.

Источник — фото Евгении Ошкиной
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