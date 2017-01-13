13.01.2017 | 16:31

Водитель «Лады» десятой модели заехал в магазин прямо на автомобиле. Судя по следам, оставшимся на снегу, он не вписался в поворот, снес целый сугроб и, протаранив стену павильона, влетел внутрь продуктового мини-маркета. В нем в тот момент были продавец и покупательница с малышом.

«Я услышала сильный грохот, со стены полетели стеллажи», - рассказала продавец Лилия Бордачева.

То, что люди остались живы, иначе как чудом не называют. «Десятка» разбила стеллажи, витрины и холодильники. За рулем машины находился 21-летний молодой человек.

По словам очевидцев, знающих его, алкоголь он никогда не употреблял. Подоспевшие на место происшествия родственники рассказали: парень якобы уронил телефон, из-за чего и влетел на скорости в магазин.