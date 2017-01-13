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Происшествия | 21-летний пензенец въехал в магазин на автомобиле

13.01.2017|16:31
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Водитель «Лады» десятой модели заехал в магазин прямо на автомобиле. Судя по следам, оставшимся на снегу, он не вписался в поворот, снес целый сугроб и, протаранив стену павильона, влетел внутрь продуктового мини-маркета. В нем в тот момент были продавец и покупательница с малышом.

«Я услышала сильный грохот, со стены полетели стеллажи», - рассказала продавец Лилия Бордачева.

То, что люди остались живы, иначе как чудом не называют. «Десятка» разбила стеллажи, витрины и холодильники. За рулем машины находился 21-летний молодой человек.

По словам очевидцев, знающих его, алкоголь он никогда не употреблял. Подоспевшие на место происшествия родственники рассказали: парень якобы уронил телефон, из-за чего и влетел на скорости в магазин.

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Гость|13.01.2017 18:56|

penzainform.ru писал(a):

За рулем машины находился 21-летний молодой человек.
...и ржал с папироской во рту)))

Гость|13.01.2017 18:57|

не телефон он уронил, а можечок у него провалился на пол от передозировки музыкой. машины его не хватит на погашение ущерба предпринимателю. Правильно предлагают люди, водительское удостоверение выдавать после 35 лет. Лучше бы нашел столб на улице.

Гость|13.01.2017 19:00|

Сейчас настолько молодые люди безответственно ведут себя за рулём, не взирая на сложные погодные условия и неблагоприятную дорожную обстановку,что диву даёшься такой безалаберности - себя не жалко,так других пожалейте, горе-водилы

Гость|13.01.2017 19:22|

Зря это они про телефон сказали, лучше бы промолчали или просто не справился с управлением. Что бы потом не осуждали и не говорили какой он долб.....б

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